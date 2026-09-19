Gold Price Today: सोने ने फिर दिखाए तेवर, हो गया महंगा; चेक करें आपके शहर में अब कितनी हुई कीमत
Gold Price Today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखी ...और पढ़ें
HighLights
सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धि के बावजूद उछाल।
विभिन्न शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने के दाम उपलब्ध।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखी गई। अमेरिकी सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के बाद सोने को सस्ता होना चाहिए, लेकिन इसमें उलटफेर देखने को मिल रहा है। सोने के दाम कभी अचानक से गिर जा रहे हैं, तो कभी अचानक से बढ़ जा रहे हैं।
आज शनिवार होने के चलते MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे में बीते कल के ही दाम मान्य होंगे। वहीं, IBJA भी शनिवार को रेट नहीं जारी करता है।आइए जानते हैं कि आखिर आज यानी शनिवार 19 सितंबर के दिन सोने की क्या कीमत है और अलग-अलग शहरों में यह कितने रुपये में बिक रहा है।
आज क्या है सोने की कीमत । Today Gold Price
16 सितंबर, 2026 को U.S. फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके इसे 3.75% से 4.00% की टारगेट रेंज तक पहुंचा दिया। जुलाई 2023 के बाद से सेंट्रल बैंक द्वारा दर में की गई यह पहली बढ़ोतरी है। फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी इसलिए की क्योंकि अमेरिका में महंगाई चरम पर है। इसे रोकने के लिए फेड ने यह कदम उठाया था। हालांकि, फेड के ब्याज बढ़ाते ही सोन के दामों में भारी गिरावट देखी गई थी। लेकिन 2 दिन बाद ही इसकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है।
MCX पर 5 अक्टूबर 2026 का गोल्ड वायदा 1282 में रुपये की तेजी देखी गई। यह बीते कल 154263 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, IBJA में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 153727 रुपये (Gold Rate Today) है।
आपके शहर में कितनी है सोने की कीमत । Today Gold Rate City Wise
|किस शहर में कितनी है सोने की कीमत । Gold Rate City Wise
|क्रमांक
|शहर
|24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
|22 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
|1
|दिल्ली
|₹154570
|₹141700
|2
|मुंबई
|₹154420
|₹141550
|3
|कोलकाता
|₹154420
|₹141550
|4
|चेन्नई
|₹152830
|₹140090
|5
|पटना
|₹154470
|₹141600
|6
|लखनऊ
|₹154570
|₹141700
|7
|हैदराबाद
|₹154420
|₹141550
|8
|गाजियाबाद
|₹154570
|₹141700
|9
|कानपुर
|₹154570
|₹141700
|10
|गुरुग्राम
|₹154570
|₹141700
|11
|चंडीगढ़
|₹154570
|₹141700
|12
|जयपुर
|₹154570
|₹141700
|13
|झांसी
|₹154570
|₹141700
|14
|इंदौर
|₹154470
|₹141600
|15
|अहमदाबाद
|₹154470
|₹141600
|16
|गुवाहाटी
|₹154420
|₹141550
|17
|सूरत
|₹154470
|₹141600
|18
|पुणे
|₹154420
|₹141550
|19
|नागपुर
|₹154420
|₹141550
|20
|नासिक
|₹154450
|₹141580
|21
|बैंगलोर
|₹154420
|₹141550
|22
|भुवनेश्वर
|₹154420
|₹141550
|23
|केरल
|₹154420
|₹141550
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