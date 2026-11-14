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      Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

      By Digital Desk Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 14 Nov 2026 11:05 AM (GMT+05:30)Updated: Sat, 14 Nov 2026 11:09 AM (GMT+05:30)

      Gold Price Today: यह लेख MCX, IBJA और भारत के विभिन्न शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ...और पढ़ें

      सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी।

      सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी।

      HighLights

      1. सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी।

      2. MCX और IBJA पर सोने के ताजा भाव उपलब्ध।

      3. भारत के प्रमुख शहरों में सोने का रेट जानें।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। आज शनिवार होने के चलते MCX पर ट्रेडिंग बंद है और आज IBJA भी रेट नहीं जारी करता है। ऐसे में बीते कल के ही रेट मान्य होंगे। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत है और साथ में जानते हैं कि MCX और IBJA पर क्या भाव है।

      MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत?

      MCX पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 525 रुपये बढ़कर 136750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं, 5 जनवरी 2027 का गोल्ड वायदा 70 रुपये बढ़कर 138353 रुपये प्रति 10 ग्राम (Gold Price on MCX) हो गया।

      IBJA पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 135809 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और 22 कैरेट सोने का भाव 124401 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 101857 रुपये प्रति दस ग्राम है।

      वहीं, बात करें अगर दिल्ली सर्राफा बाजार की तो यहां सोने की कीमत 140900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम है। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार का भाव ही मान्य रहेगा।

      किस शहर में कितनी है सोने की कीमत । Gold Price City Wise

      क्रम संख्या शहर का नाम 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव
      22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव
      1 दिल्ली में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      2 मुंबई में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      3 कोलकाता में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      4 चेन्नई में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      5 पटना में सोने का भाव ₹138540 ₹127000
      6 लखनऊ में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      7 गुरुग्राम में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      8 चंडीगढ़ में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      9 जयपुर में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      10 भोपाल में सोने का भाव ₹138540 ₹127000
      11 सूरत में सोने का भाव ₹138540 ₹127000
      12 नागपुर में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      13 इंदौर में सोने का भाव ₹138540 ₹127000
      14 बेंगलुरु में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      15 अहमदाबाद में सोने का भाव ₹138540 ₹127000
      16 पुणे में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      17 हैदराबाद में सोने का भाव ₹138490 ₹126950
      18 आगरा में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      19 नोएडा में सोने का भाव ₹138640 ₹127100
      20 गुवाहाटी में सोने का भाव ₹138490 ₹126950

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