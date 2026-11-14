Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। आज शनिवार होने के चलते MCX पर ट्रेडिंग बंद है और आज IBJA भी रेट नहीं जारी करता है। ऐसे में बीते कल के ही रेट मान्य होंगे। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत है और साथ में जानते हैं कि MCX और IBJA पर क्या भाव है।

MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत? MCX पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 525 रुपये बढ़कर 136750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं, 5 जनवरी 2027 का गोल्ड वायदा 70 रुपये बढ़कर 138353 रुपये प्रति 10 ग्राम (Gold Price on MCX) हो गया।