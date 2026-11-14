Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव
Gold Price Today: यह लेख MCX, IBJA और भारत के विभिन्न शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ...और पढ़ें
HighLights
सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी।
MCX और IBJA पर सोने के ताजा भाव उपलब्ध।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने का रेट जानें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। आज शनिवार होने के चलते MCX पर ट्रेडिंग बंद है और आज IBJA भी रेट नहीं जारी करता है। ऐसे में बीते कल के ही रेट मान्य होंगे। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत है और साथ में जानते हैं कि MCX और IBJA पर क्या भाव है।
MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत?
MCX पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 525 रुपये बढ़कर 136750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं, 5 जनवरी 2027 का गोल्ड वायदा 70 रुपये बढ़कर 138353 रुपये प्रति 10 ग्राम (Gold Price on MCX) हो गया।
IBJA पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 135809 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और 22 कैरेट सोने का भाव 124401 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 101857 रुपये प्रति दस ग्राम है।
वहीं, बात करें अगर दिल्ली सर्राफा बाजार की तो यहां सोने की कीमत 140900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम है। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार का भाव ही मान्य रहेगा।
किस शहर में कितनी है सोने की कीमत । Gold Price City Wise
|क्रम संख्या
|शहर का नाम
|24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव
|
22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव
|1
|दिल्ली में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|2
|मुंबई में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|3
|कोलकाता में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|4
|चेन्नई में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|5
|पटना में सोने का भाव
|₹138540
|₹127000
|6
|लखनऊ में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|7
|गुरुग्राम में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|8
|चंडीगढ़ में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|9
|जयपुर में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|10
|भोपाल में सोने का भाव
|₹138540
|₹127000
|11
|सूरत में सोने का भाव
|₹138540
|₹127000
|12
|नागपुर में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|13
|इंदौर में सोने का भाव
|₹138540
|₹127000
|14
|बेंगलुरु में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|15
|अहमदाबाद में सोने का भाव
|₹138540
|₹127000
|16
|पुणे में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|17
|हैदराबाद में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
|18
|आगरा में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|19
|नोएडा में सोने का भाव
|₹138640
|₹127100
|20
|गुवाहाटी में सोने का भाव
|₹138490
|₹126950
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