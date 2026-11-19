नई दिल्ली। सोने में इस साल की शुरुआत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और गोल्ड की कीमतें (Gold Prices) प्रति दस ग्राम 2 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन, अब सोने में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इस साल सोना अपने हाई से करीब 25 फीसदी तक टूट गया है और ऐसी गिरावट 1980 के बाद देखने को मिली है। ऐसे में सवाल है कि क्या सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। क्योंकि, इंटरनेशनल मार्केट में अब भी सोना 3800 डॉलर के नीचे ट्रेड कर रहा है। कई ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट का मानना है कि सोने की कीमतों में 3200 से 3400 डॉलर के लेवल देखने को मिल सकते हैं।

गोल्ड में जारी गिरावट और ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट्स के बारे में जानकार आम निवेशक के मन में भी सवाल है कि क्या सोने में गिरावट और गहराएगी? इसका अंदाजा गोल्ड प्राइस हिस्ट्री को देखकर लगाया जा सकता है। गोल्ड में क्या कहता है गिरावट का इतिहास? गोल्ड में गिरावट के इतिहास पर गौर करें तो अतीत में कई बार सोने की कीमतों में डबल डिजिट की गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी उन वर्षों में सोने ने आखिरकार पॉजिटिव रिटर्न दिया।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में फंड्स इंडिया रिसर्च के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक सोने में साल के दौरान 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और अब नवंबर में यह और बढ़ गई है। 1980 से अब तक के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें, तो यह सोने में आई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। 1980 में सोने में 40 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अंत में गोल्ड ने 4 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया।

1980 से अब तक कब-कब गिरावट फंड्स इंडिया के विश्लेषण के अनुसार, 1980 के बाद से सोने में साल के दौरान औसतन लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि 10-15 प्रतिशत की गिरावट कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन, इस बार 1980 के बाद पहली बार सोने में 25 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है, ऐसे में सवाल है कि क्या रिकवरी की कितनी गुंजाइश है।