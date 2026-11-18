नई दिल्ली। बुलियन मार्केट में आज हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट है। दरअसल, डॉलर के मजबूत होने, ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के संकेतों के बीच सोने की कीमतें 14 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गई हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर की डिलीवरी के लिए घरेलू सोने का वायदा भाव 1.85 प्रतिशत गिरकर 1,31,741 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि चांदी 2.96 प्रतिशत गिरकर 1,69,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। MCX पर हाजिर सोना 1,33,530 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,69,016 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही।

$3800 के नीचे गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट (XAUUSD) 1.17 प्रतिशत गिरकर लगभग 3,804 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, और चांदी 2.69 प्रतिशत गिरकर 46 डॉलर प्रति औंस के थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स (Comex) गोल्ड फ्यूचर्स 1.66 प्रतिशत गिरकर 3,800 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, और चांदी 1.30 प्रतिशत गिरकर 46 डॉलर प्रति औंस (22:08 GMT) पर आ गई, जो इसके पिछले क्लोजिंग भाव से कम है।

क्या और गिरेंगी कीमतें? कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अनुज गु्प्ता ने कहा, दिसंबर में होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक और उसमें ब्याज दरों को लेकर होने वाले एलान के चलते सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल, इंटरनेशनल मार्केट में सोना 3800 डॉलर के नीचे आ गया है और इसके 3200-3400 डॉलर तक पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।