Gold Silver Price Crash: बिहार चुनाव नतीजे आते ही सोना-चांदी धड़ाम, 24K गोल्ड ₹4100 गिरा, सिल्वर ₹7900 सस्ती
Gold Silver Rate Today: बिहार चुनाव 2025 के नतीजों के दिन सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में 3.15% और चांदी में 4.91% की कमी हुई। MCX पर 24 कैरेट गोल्ड 4100 रुपए और चांदी 7900 रुपए तक गिरी। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों में भी बदलाव देखा गया। जानिए आपके शहर में क्या हैं ताजा रेट?
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में पिछले चार दिन से जारी रफ्तार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों (Bihar Election result 2025) वाले दिन थम गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट (Gold Silver Price Crash) दर्ज हुई। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में 24 कैरेट गोल्ड 3.15% की भारी गिरावट दर्ज हुई और शाम 7.15 बजे तक यह 4062 डॉलर (3,60,364 रुपए) प्रति औंस (28.34) पर ट्रेड कर रहा था। इसमें प्रति 10 ग्राम पर 4131 रुपए की भारी कमी आई।
वहीं, चांदी में 4.91% की कमी के साथ 50.56 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी। इधर MCX और IBJA पर भी सोना-चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स में 24 कैरेट गोल्ड में 4100 रुपए (Gold Price Today) और चांदी में 7900 रुपए (Silver Price Today) की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसी ही कमी आईबीजेए पर भी देखी गई।
MCX पर कितनी गिरी कीमत?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 दिसंबर डिलीवरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 3.30% गिरकर 1,22,568 रुपए (Gold Rate Today) पर ट्रेड करने लगा। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 4183 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,27,048 रुपए और लो लेवल 1,21,895 रुपए रहा। वहीं चांदी में 4.88% गिरकर 1,54,535 रुपए (Silver Rate Today) प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। इसमें 7935 रुपए की भारी कमी आई। ट्रेडिंग के दौरान चांदी का हाई लेवल 1,63,333 रुपए और लो लेवल 1,54,202 रुपए रहा।
आपके शहर में क्या है कीमत? (gold price in city)
|शहर
|सोना/10 ग्राम (24K)
|सोना/10 ग्राम (22K)
|सोना/10 ग्राम (18K)
|चांदी प्रति किलो
|पटना
|₹123,480
|₹113,190
|₹92,610
|₹156,300
|जयपुर
|₹123,530
|₹113,236
|₹92,648
|₹156,360
|कानपुर
|₹123,580
|₹113,282
|₹92,685
|₹156,420
|लखनऊ
|₹123,580
|₹113,282
|₹92,685
|₹156,420
|भोपाल
|₹123,680
|₹113,373
|₹92,760
|₹156,550
|इंदौर
|₹123,680
|₹113,373
|₹92,760
|₹156,550
|चंडीगढ़
|₹123,220
|₹112,952
|₹92,415
|₹155,830
|रायपुर
|₹123,170
|₹112,906
|₹92,378
|₹155,770
IBJA पर कितनी हो गई कीमत?
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA पर शाम 5 बजे के रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले दिन के मुकाबले यह 1330 रुपए सस्ता हुआ। गुरुवार इसकी कीमत 1,26,124 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की कीमत 1,63,808 रुपए से गिरकर 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 4,441 रुपए गिरावट आई।
