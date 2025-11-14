Gold Silver Price Crash: बिहार चुनाव नतीजे आते ही सोना-चांदी धड़ाम, 24K गोल्ड ₹4100 गिरा, सिल्वर ₹7900 सस्ती

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में पिछले चार दिन से जारी रफ्तार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों (Bihar Election result 2025) वाले दिन थम गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट (Gold Silver Price Crash) दर्ज हुई। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में 24 कैरेट गोल्ड 3.15% की भारी गिरावट दर्ज हुई और शाम 7.15 बजे तक यह 4062 डॉलर (3,60,364 रुपए) प्रति औंस (28.34) पर ट्रेड कर रहा था। इसमें प्रति 10 ग्राम पर 4131 रुपए की भारी कमी आई।

वहीं, चांदी में 4.91% की कमी के साथ 50.56 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी। इधर MCX और IBJA पर भी सोना-चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स में 24 कैरेट गोल्ड में 4100 रुपए (Gold Price Today) और चांदी में 7900 रुपए (Silver Price Today) की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसी ही कमी आईबीजेए पर भी देखी गई।