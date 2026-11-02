गेहूं की कीमतों पर लगाम के लिए FCI का बड़ा कदम, नीलामी की मात्रा दोगुनी! किस राज्य के लिए कितना अलॉट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी और सरकारी भंडार में घटते स्टॉक के बीच केंद्र सरकार ने बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) 4 नवंबर को होने वाली साप्ताहिक नीलामी में 1.99 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए पेश करेगा। यह मात्रा 28 अक्टूबर को हुई पिछली नीलामी में पेश किए गए 1.01 लाख टन गेहूं के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से गेहूं की कीमतों में कितनी कमी आएगी।

इन राज्यों के लिए बढ़ा आवंटन 30 और 31 अक्टूबर को जारी 22 राज्यों की नीलामी संबंधी टेंडर के अनुसार, FCI ने कई राज्यों के लिए गेहूं की मात्रा बढ़ाई है। पंजाब के लिए आवंटन 25,000 टन से बढ़ाकर 44,000 टन कर दिया गया है। हरियाणा में 12,000 टन से बढ़कर 23,000 टन और उत्तर प्रदेश में 8,000 टन से बढ़कर 14,000 टन हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए मात्रा 6,000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन की गई है।

असम, दिल्ली और कर्नाटक में आवंटन 5,000 टन से बढ़ाकर 12,000 टन प्रति राज्य किया गया है। गुजरात के लिए 8,000 टन और राजस्थान के लिए भी 8,000 टन गेहूं रखा गया है। पिछली नीलामी में इन राज्यों के लिए क्रमशः 4,500 टन और 4,000 टन की मात्रा तय की गई थी। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आवंटन 4,000 टन से बढ़ाकर 10,200 टन किया गया है।

पिछली नीलामी में लगभग पूरा गेहूं बिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अक्टूबर की नीलामी में FCI ने 1.01 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए पेश किया था। इसमें से 99,316 टन गेहूं बिक गया, जो कुल पेश की गई मात्रा का लगभग 98.3 प्रतिशत है। कई राज्यों में नीलामी के लिए रखी गई पूरी मात्रा बिक गई थी।