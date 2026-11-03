धनतेरस पर सोना खरीदें या चांदी? निवेश से पहले जान लें किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा, कहां है ज्यादा रिस्क

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: धनतेरस और दीवाली के मौके पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि त्योहार आते ही बाजार में इन दोनों कीमती धातुओं की मांग बढ़ जाती है। इस बार भी धनतेरस पर लोग सोने और चांदी में निवेश की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस साल निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर पैसा सोने में लगाना बेहतर रहेगा या चांदी में? (Gold or silver what to buy on dhanteras) खासकर तब, जब हाल के दिनों में दोनों धातुओं की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

दरअसल, सोना और चांदी (Gold Silver) दोनों निवेश के अच्छे विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनके फायदे और जोखिम अलग-अलग हैं। ऐसे में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके बजट और निवेश के लक्ष्य के हिसाब से कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है।

लंबे समय के निवेश के लिए सोना बेहतर अगर आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं और जोखिम कम रखना चाहते हैं, तो सोना बेहतर विकल्प हो सकता है। सोने को हमेशा से महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया भर में इसकी मांग बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचा भी जा सकता है।

हालांकि, सोने के गहने खरीदने पर मेकिंग चार्ज और GST देना पड़ता है। इससे निवेश की कुल लागत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश करना है, तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या गोल्ड ETF पर विचार किया जा सकता है।

कम बजट में चांदी खरीदना हो सकता है फायदेमंद अगर आपका बजट कम है और आप कम पैसों में ज्यादा मात्रा में कीमती धातु खरीदना चाहते हैं, तो चांदी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। सोने के मुकाबले चांदी की कीमत कम होने की वजह से छोटे निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं।

हालांकि, चांदी में जोखिम भी ज्यादा है। इसकी कीमतों पर औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ निवेशकों की मांग का भी असर पड़ता है। यही वजह है कि चांदी के भाव में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इसमें तेजी से रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन गिरावट में नुकसान भी ज्यादा हो सकता है।

रिकॉर्ड हाई से कितना नीचे आ चुके हैं सोना-चांदी? हाल के दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई स्तर से करीब 25% नीचे आ चुका है, जबकि चांदी में करीब 55% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद निवेशकों के बीच फिर से खरीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, सिर्फ कीमतों में गिरावट आने का मतलब यह नहीं है कि बाजार में तेजी की वापसी पक्की है।

गोल्ड-सिल्वर ETF में भी निवेश का विकल्प अगर आप सोना-चांदी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी शुद्धता, सुरक्षा और स्टोरेज की चिंता नहीं करना चाहते, तो गोल्ड ETF और सिल्वर ETF का विकल्प भी मौजूद है। इनमें निवेश करने के लिए आपको फिजिकल सोना या चांदी खरीदकर रखने की जरूरत नहीं होती। आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए इनमें निवेश कर सकते हैं। इससे गहनों पर लगने वाले मेकिंग चार्ज और सुरक्षित रखने की परेशानी से भी बचा जा सकता है।