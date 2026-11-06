Gold Silver crash: रिकॉर्ड हाई से गोल्ड ₹32 हजार और चांदी ₹1.92 लाख टूटी, पिछले धनतेरस से इस साल कितना फर्क आया?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Dhanteras 2026 Gold Silver Price: आज 6 नवंबर को देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि, इस बार कीमती धातुओं की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़ी उठापटक देखने को मिली है। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है। लेकिन क्या इस गिरावट के बावजूद पिछले धनतेरस के मुकाबले सोना-चांदी सस्ता हो गया है? इसका जवाब है नहीं। पिछले साल के मुकाबले आज भी दोनों धातुओं के दाम ज्यादा हैं।

पिछले धनतेरस से कितना महंगा हुआ सोना? इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को थी। उस दिन शनिवार होने के कारण तुलना के लिए 17 अक्टूबर 2025 के आखिरी कारोबारी सत्र का भाव लिया गया है। तब 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,584 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।

वहीं, 5 नवंबर 2026 को सोने का भाव 1,42,129 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस तरह पिछले धनतेरस के मुकाबले 10 ग्राम सोना 14,545 रुपये महंगा हो गया है। प्रतिशत में देखें तो इसकी कीमत में करीब 11.22% की बढ़ोतरी हुई है।

चांदी भी पिछले साल से महंगी चांदी की बात करें तो पिछले धनतेरस यानी 18 अक्टूबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1,69,230 रुपये प्रति किलो था। वहीं, 5 नवंबर 2026 को इसका भाव 1,84,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

यानी एक साल में एक किलो चांदी 18,070 रुपये महंगी हुई है। इस दौरान चांदी की कीमत में करीब 10.68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में साफ है कि हालिया गिरावट के बावजूद पिछले साल के मुकाबले सोना और चांदी दोनों महंगे हैं।

ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आया सोना? अब बात करते हैं इस साल के रिकॉर्ड भाव की। IBJA के मुताबिक, 30 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,76,121 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद कीमतों में गिरावट आई। 5 नवंबर तक सोना 1,44,129 रुपये पर आ गया इस तरह सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 31,992 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी करीब 18.16% नीचे आ चुका है।

चांदी में आई सोने से भी बड़ी गिरावट चांदी की कीमतों में तो इससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 29 जनवरी 2026 को चांदी 3,79,988 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, 5 नवंबर को इसका भाव 1,87,300 रुपये प्रति किलो रह गया।