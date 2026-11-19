बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को नियत्रंण में रखने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने चीनी मिलों और रिफाइनरों को कच्ची चीनी (Raw sugar) के आयात के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया है। इसके लिए 27 नवंबर 2026 तक एकमुश्त आवेदन विंडो खोली गई है। इसके तहत टैरिफ रेट कोटा (TRQ) योजना के अंतर्गत आवंटित नहीं हो पाई और सरेंडर की गई कुल 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी के आयात का कोटा नए सिरे से आवंटित किया जाएगा।

DGFT के मुताबिक, 20 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 31/2026-2027 के तहत कुल 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। इसमें से अब तक 8,12,450 टन का आवंटन किया जा चुका है। यह आवंटन पब्लिक नोटिस संख्या 27/2026-2027 और उसके बाद जारी आवंटन प्रक्रियाओं के तहत किया गया था।

बचे कोटे के लिए खुली नई विंडो बता दें कि आवंटित मात्रा में से 27,493.859 टन चीनी संबंधित आवंटियों ने वापस कर दी है। इसके अलावा 1,87,550 टन चीनी का अब तक आवंटन नहीं हुआ था। इस तरह कुल 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी का कोटा दोबारा आवंटन के लिए उपलब्ध है।

इससे पहले DGFT ने 19 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 45/2026-27 के जरिए TRQ योजना के तहत चीनी आयात की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी थी। इसी विस्तार और उपलब्ध बचे हुए कोटे को देखते हुए आवेदन के लिए नई विंडो खोली गई है।

कौन कर सकता है आवेदन? DGFT के नोटिस के मुताबिक, इस आयात कोटे के लिए केवल वे चीनी मिलें और रिफाइनर आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास आयातित कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलने की अपनी प्रसंस्करण क्षमता है। इच्छुक इकाइयों को DGFT की वेबसाइट पर इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के TRQ सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।