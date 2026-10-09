दिल्ली में होने जा रहा रहा अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन, आपके खेत का चावल भी जा सकता है विदेश, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दिल्ली में अक्टूबर महीने में भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (Bharat International Rice Conference 2026) का आयोजन होने जा रहा है। जहां देश-विदेश के चावल एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, कारोबारी, पॉलिसी मेकर, रिसर्च साइंटिस्ट और कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक एक मंच पर जुटेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना, नए खरीदारों से संपर्क बढ़ाना और चावल उद्योग में तकनीक व टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना है।

धान की खेती करने वाले किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), चावल मिल संचालकों और कृषि कारोबार से जुड़े उद्यमियों के लिए भी यह आयोजन उपयोगी हो सकता है। कब और कहां होगा सम्मेलन? भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (BIRC 2026) का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (Indian Rice Exporters' Federation- IREF) इस आयोजन का प्रमुख आयोजक है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सम्मेलन में 120 से अधिक देशों की भागीदारी और करीब 30,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। इसमें चावल की विभिन्न किस्मों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाजार की मांग और चावल उद्योग से जुड़ी तकनीकों पर चर्चा होगी।