भूल जाइए शेयर मार्केट! PPF से SCSS तक, ये 8 सुरक्षित स्कीम बढ़ाएंगी वेल्थ; मिलेगा 8.6% तक का ब्याज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप अपने लिए सुरक्षित निवेश (Safe Investment Options) की तरीके खोज रहे हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है। आज के समय में सरकारी, बैंक और पोस्ट ऑफिस की कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जो सुरक्षित हैं साथ ही यहां 8.60% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। ऐसे में आइए आपको आज 8 ऐसी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जो आपकी अच्छी कमाई करवा सकती हैं।

क्या है उन 8 स्कीम्स का नाम? इन 8 स्कीम्स में बैंक एफडी से लेकर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट तक शामिल है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सुकन्या समृद्धि खाता

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

किसान विकास पत्र

पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहां मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? देखा जाए तो हर स्कीम के अपने-अपने फायदे हैं। कुछ स्कीम विशेष वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं, तो कुछ सिर्फ बेटियों के लिए। वहीं अगर ज्यादा ब्याज की बात करें तो बैंक एफडी पर 8.60% तक का ब्याज मिल सकता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपने किस बैंक में कितने दिन की एफडी करवाई हैं, क्योंकि हर बैंक एफडी पर अलग अलग ब्याज दर देता है।