यस बैंक के लिए अच्छी खबर, चार साल पहले बिके एनपीए के बदले मिले 258 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यस बैंक के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल बैंक को अपने सिक्योरिटी रिसीट्स (SR) पोर्टफोलियो के तहत एक ट्रस्ट से ₹258 करोड़ मिले। यह रकम उस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) लोन पोर्टफोलियो से जुड़ी है जिसे पहले जे.सी. फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (JC Flower ARC) को बेचा गया था।

बैंक ने सेबी के नियमों के तहत यह जानकारी इसलिए दी गई क्योंकि ट्रस्ट में मिली रकम, ट्रस्ट की मौजूदा कैरिंग वैल्यू से ज्यादा रही और संशोधित लिस्टिंग नियमों के तहत तय 'मटेरियैलिटी थ्रेशोल्ड' (महत्वपूर्ण सीमा) से भी अधिक थी।

क्या होते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स? यह मिली रकम 17 दिसंबर, 2022 को JC फ्लावर ARC को NPA पोर्टफोलियो की बिक्री के बारे में दी गई पिछली जानकारी के बाद हुई है। सिक्योरिटी रिसीट्स (SR) वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs) उन निवेशकों को जारी करती हैं जो स्ट्रेस्ड एसेट्स (दबाव वाली संपत्तियां) खरीदते हैं।

जब ARC इन एसेट्स से फंड वसूलती हैं, तो वह इसे SR होल्डर्स, जैसे कि बैंकों, में बांट देती है।

क्यों अहम है ये जानकारी? यह घटना इसलिए अहम है क्योंकि यह बैंक के लिए पहले राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डाले गए) या प्रोविजन किए गए एसेट्स से सीधे कैश की वसूली को दर्शाती है। यह जानकारी पुष्टि करती है कि वसूली की रकम इतनी बड़ी थी कि स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत सार्वजनिक रूप से इसकी सूचना देना जरूरी हो गया।