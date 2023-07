WPI Infaltion June 2023: मुद्रास्फीति ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, जून में निचले स्तर पर आई महंगाई दर

WPI inflation जून महीने में महंगाई दर ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अक्टूबर 2015 में सबसे कम महंगाई दर दर्ज की गई थी। इस बार जून महीने में महंगाई दर (-) 4.12 फीसदी रहा है। यह अक्टूबर 2015 की तुलना में अभी तक की सबसे कम महंगाई दर है। आइए जानते हैं कि जून के महीने में किस वस्तु की महंगाई दर कितनी रही है?

WPI Infaltion June 2023: मुद्रास्फीति ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। WPI inflation June 2023 Data: खाद्य, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर (-) 4.12 प्रतिशत हो गई, जो 8 साल का सबसे निचला स्तर है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार दूसरे महीने नकारात्मक रही। पिछले महीने मई में यह (-) 03.48 फीसदी थी। पिछले साल जून में यह 16.23 फीसदी थी। इन चीजों की कीमतों में आई कमी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में घटकर (-) 1.24 फीसदी हो गई, जो मई में (-) 1.59 प्रतिशत थी। वहीं, ईंधन और बिजली बास्केट की मुद्रास्फीति जून में कमी होकर अब (-) 12.63 प्रतिशत हो गई। ये पिछले महीने मई में (-) 9.17 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति दर इस महीने में (-) 2.71 प्रतिशत थी, जो मई में (-) 2.97 फीसदी थी। आपको बता दें कि लगातार तीसरे महीने थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर शून्य से नीचे रहा है। इस साल अप्रैल में यह -0.92 फीसदी पर था और मई में यह -3.8 फीसदी पर आ गया था। अब जून में थोक महंगाई दर -4.12 फीसदी पर आ गई है। महंगाई दर में क्यों आई है कमी मंत्रालय के अनुसार प्रेस रिलीज में कहा है कि जून 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेल, खाद्य उत्पादों, बुनियादी धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और वस्त्रों की कीमतों में गिरावट की वजह से आई है।

Edited By: Priyanka Kumari