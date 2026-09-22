PM Kisan Yojana: दशहरे पर क्या खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार, किस तारीख को खाते में आएंगे 2-2 हजार?
किसानों को PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
HighLights
24वीं किस्त के लिए किसान कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख नहीं की घोषित।
दशहरे या दिवाली से पहले किस्त आने की उम्मीद।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के करोड़ों किसानों के खाते में 20 जून 2026 को 23वीं किस्त आई थी। इस किस्त के जरिए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे गए थे। इसके बाद से किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। यह इंतजार कब खत्म होगा, यही सवाल किसानों के मन में इस समय है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई सारी भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा कि किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक सरकार ने इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक तारीख नहीं घोषित की है।
इस इंतजार के बीच आइए जानते हैं कि आखिर किसानों को इंतजार कब खत्म हो सकता है?
क्या दशहरे पर खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार?
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कब खत्म होगा, इसे लेकर अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी कई किसानों को ऐसा लग रहा है कि दशहरे पर आगामी किस्त का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार दशहरे का त्यौहार मंगलवार 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। और इसके 18वें दिन यानी 8 नवंबर 2026 को दीपावली का त्यौहार है।
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किसानों को उम्मीद है कि शायद सरकार दीपावली से पहले दशहरे के मौके पर किसान योजना की 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th Installment Update) जारी कर दे। हालांकि, कृषि मंत्रालय की ओर से किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले यह सूचना दी जाती है कि किस तारीख और कहां से किसान योजना की किस्त जारी होगी।
अगर पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो 2025 कैलेंडर ईयर की तीसरी किस्त और वित्त वर्ष की दूसरी किस्त 19 नवंबर को आई थी। पिछली बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को था।
PM Kisan Yojana के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लगा पोल
16 सितंबर को पीएम किसान योजना के आधिकारिक हैंडल पर एक पोल लगाया गया, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि आप PM-KISAN से जुड़ी कौन सी जानकारी ज्यादा बार पाना चाहेंगे? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था किस्त से जुड़ी जानकारी, दूसरा विकल्प था पात्रता, तीसरा ई-केवाईसी से जुड़ी जानकारी और चौथा योजना से जुड़ी जानकारी।
What PM-KISAN-related information would you like to receive more often? #PMkisan— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) September 16, 2026
इसमें सबसे ज्यादा वोट पहले विकल्प को मिला। यानी सबसे ज्यादा लोग यह चाहते हैं कि किसान योजना के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किस्त से जुड़ी जानकारी चाहते हैं।
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