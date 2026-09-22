PM Kisan Yojana: दशहरे पर क्या खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार, किस तारीख को खाते में आएंगे 2-2 हजार?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के करोड़ों किसानों के खाते में 20 जून 2026 को 23वीं किस्त आई थी। इस किस्त के जरिए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे गए थे। इसके बाद से किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। यह इंतजार कब खत्म होगा, यही सवाल किसानों के मन में इस समय है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई सारी भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा कि किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक सरकार ने इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक तारीख नहीं घोषित की है।

इस इंतजार के बीच आइए जानते हैं कि आखिर किसानों को इंतजार कब खत्म हो सकता है? क्या दशहरे पर खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार? पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कब खत्म होगा, इसे लेकर अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी कई किसानों को ऐसा लग रहा है कि दशहरे पर आगामी किस्त का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बार दशहरे का त्यौहार मंगलवार 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। और इसके 18वें दिन यानी 8 नवंबर 2026 को दीपावली का त्यौहार है।