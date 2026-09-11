Delhi Vs Noida: दिल्ली वाले कितने अमीर, नोएडा वालों के आगे कहीं नहीं टिकते; जानें कितनी है प्रति व्यक्ति आय

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की राजधानी में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स देशों का जमावड़ा लगेगा। इसमें ब्रिक्स के 11 फुल टाइम मेंबर्स और 10 पार्टनर मेंबर्स भाग लेंगे। ब्रिक्स समिट के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था अंत्यंत कड़ी और चाक-चौबंद कर दी गई है। यह चौथी बार है जब भारत बार ब्रिक्स की मेजबानी (BRICS Summit 2026) कर रहा है।

इस समिट से इतर आज हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली वाले कितने अमीर है? यानी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और यह भी जानेंगे कि दिल्ली से सटे नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। साथ में तुलना भी करेंगे कि आखिर दिल्ली या नोएडा, किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है।

कितनी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) 2023-24 में 457708 रुपये से 7.62% बढ़कर 2024-25 में 492592 रुपये हो गई है।

दिल्ली से सटे नोएडा की कितनी है प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला नोएडा (UP Richest City) है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में नोएडा की सालाना प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 1017758 रुपये (Noida Per Capita Income) थी। यह उत्तर प्रदेश की कुल औसत प्रति व्यक्ति आय से 10 गुना है।

उत्तर प्रदेश की कुल औसत प्रति व्यक्ति आय 93422 रुपये है। इस डेटा का 2025 में उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग ने जागरण बिजनेस के साथ शेयर किया था। और यह डेटा वित्त वर्ष 2023-24 का है। और यह डेटा करंट प्राइस पर आधारित है।