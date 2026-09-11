Language
सर्च करे
Home
    फोकस
      विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

      BRICS में चीन का बजता है डंका, क्या वही है इकोनॉमी का 'सिकंदर'? जानिए भारत किस नंबर पर

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Fri, 11 Sep 2026 06:14 PM (IST)

      भारत 12-13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो भारत का चौथा कार्यकाल होगा। इस संगठन में ...और पढ़ें

      BRICS Summit 2026: ब्रिक्स में चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

      BRICS Summit 2026: ब्रिक्स में चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

      HighLights

      1. भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

      2. ब्रिक्स में चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

      3. भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ ब्रिक्स में दूसरे स्थान पर।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता के तौर पर भारत का चौथा कार्यकाल है। यानी इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS SUMMIT) की अध्यक्षता कर चुका है। इस संगठन की शुरुआत में 4 देश थे, समय के साथ इसमें और भी देश जुड़ते गए। और मौजूदा समय में ब्रिक्स में 11 देश शामिल है। इसके साथ इसमें 10 देश ब्रिक्स के साथ पार्टनर के तौर पर जुड़े हैं।

      फुल टाइम और पार्टनर देशों को मिलाकर देखें तो इस संगठन में कुल 21 देश हैं। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का कुल 49.5% और अगर जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी का 40% है।

      BRICS Data

      इसके अलावा अगर व्यापार की बात करें तो वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों के ट्रेड का प्रतिशत 26 फीसदी है। यह संगठन को यूरोप और अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि ट्रंप कई बार BRICS का विरोध करते रहते हैं। वह नहीं चाहते कि BRICS देश अपनी अलग करेंसी लाए और उसी करेंसी में ट्रेड करें।

      यह भी पढ़ें- BRICS Summit: ब्रिक्स देशों में इन दो मुस्लिम राष्ट्रों की करेंसी का बोलबाला, रूस-चीन और भारत कहीं नहीं टिकते!

      आपने इतना तो जान लिया कि ब्रिक्स देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हैसियत है और इससे 11 फुल टाइम मेंबर्स में जीडीपी के लिहाज से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और भारत का क्या नंबर है? आइए जानते हैं कि आखिर BRICS देशों की अर्थव्यवस्था का सिकंदर कौन है?

      BRICS देशों की अर्थव्यवस्था का सिकंदर कौन?

      ब्रिक्स देशों के फुल टाइम 11 देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। चीन की जीडीपी 20.85 ट्रिलियन डॉलर है। यह भारत की जीडीपी से लगभग 5 गुना है। ऐसे में चीन को इस संगठन का सिकंदर कहा जा सकता है। चीन की जितनी जीडीपी है उतनी जीडीपी अन्य 10 फुल टाइम ब्रिक्स देशों की मिलाकर भी नहीं है।

      ब्रिक्स देशों में भारत की जीडीपी का क्या नंबर?

      ब्रिक्स देशों में सबसे बड़ी जीडीपी चीन की है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। यानी भारत ब्रिक्स देशों में दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। वहीं, वैश्विक स्तर पर भारत जीडीपी के मामले में 6वें नंबर पर है। भारत की जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। यह चीन के 20.85 ट्रिलियन डॉलर से 16.7 ट्रिलियन डॉलर है। और इस लिस्ट में तीसरा नंबर रूस का आता है। रूस की जीडीपी $2.66 ट्रिलियन डॉलर है।

      फुल टाइम BRICS मेंबर्स की जीडीपी
      क्रमांक देश GDP
      1 चीन $20.85 ट्रिलियन
      2 भारत $4.15 ट्रिलियन
      3 रूस $2.66 ट्रिलियन
      4 ब्राजील $2.64 ट्रिलियन
      5 इंडोनेशिया $1.54 ट्रिलियन
      6 सऊदी अरब $1.39 ट्रिलियन
      7 UAE $621.55 बिलियन
      8 दक्षिण अफ्रीका $479.96 बिलियन
      9 मिस्र $429.64 बिलियन
      10 ईरान $300.29 बिलियन
      11 इथियोपिया ~$200 बिलियन

      ब्रिक्स के पार्टनर देशों की क्या है जीडीपी?

      ब्रिक्स के पार्टनर देशों की GDP
      क्रमांक देश जीडीपी
      1 थाईलैंड 580.00 अरब डॉलर
      2 वियतनाम 527.27 अरब डॉलर
      3 मलेशिया 516.43 अरब डॉलर
      4 नाइजीरिया 377.37 अरब डॉलर
      5 कजाखस्तान 360.46 अरब डॉलर
      6 क्यूबा ~201.99 अरब डॉलर
      7 उज़्बेकिस्तान 181.50 अरब डॉलर
      8 बेलोरूस 102.04 अरब डॉलर
      9 बोलीविया 80.74 अरब डॉलर
      10 युगांडा 73.37 अरब डॉलर

      यह भी पढ़ें- डॉलर के 'राज' पर BRICS का प्रहार! पीयूष गोयल बोले- अपनी मुद्राओं में करें व्यापार, जोड़ें पेमेंट सिस्टम