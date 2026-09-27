कौन हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी चीनी कंपनी के मालिक? जहां जा रहा 308 पहिये के ट्रक पर लदकर विशालकाय बायलर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक ऐसा ट्रक जो जहां से गुजरता है वहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। भला ये भीड़ हो भी क्यों ना... इस ट्रक में 20-50 पहिए नहीं बल्कि 308 टायर लगे हैं। इस 308 चक्के वाले ट्रक में 200 टन वजन का वेसल लदा है। ये विशालकाय वेसल उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद बलरामपुर चीनी फैक्टरी में जा रहा है, जो कि इसके लखीमपुर वाले कुंभी यूनिट में लगेगा।

इस चर्चा के बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस वेसल को बेल्जियम से मंगाने वाली कंपनी बलरामपुर चीनी के मालिक कौन हैं। ऐसे में हम आपको बलरामपुर चीनी और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में यहां विस्तार से बता रहे हैं।