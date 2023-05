क्या होता है PMI Data? अमीरी-गरीबी तय करने के साथ बताता है अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर

What is PMI Data and Its Importance for Economy पीएमआई डेटा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। पीएमआई नंबर 50 से ऊपर होना उस सेक्टर में बढ़ोतरी को दिखाता है। (फोटो - जागरण ग्राफिक्स)