Vi को मिलेगा ₹35000 करोड़ का बड़ा लोन! देश का सबसे बड़ा बैंक करेगा सपोर्ट; ऐसे आएंगे और ₹25000 करोड़

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (Vi) एक नया बड़ा लोन लेने की योजना बना रही है। इस टेलीकॉम कंपनी का प्लान ₹35000 करोड़ का 10 साल का टर्म लोन का है। इसके लिए ये 8 से 10 लेंडर्स (कर्ज देने वालों) का एक ग्रुप बना रही है। दरअसल आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अगले दशक में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) के लिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है।

देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कुल लोन का लगभग 20% हिस्सा (संभवतः ₹7,000 करोड़) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी लोन दूसरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स से लिया जा सकता है। इसमें हर लेंडर कम से कम ₹1,500 करोड़ देगा।

और 25000 करोड़ रुपये की जरूरत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार SBI ने एक इंटरनल असेसमेंट किया है, जिसके मुताबिक लगभग ₹35,000 करोड़ के लोन की जरूरत है। अब कंपनी दूसरे लेंडर्स को शामिल करेगी। कंपनी को अपनी सर्विस को अपग्रेड करने के लिए कुल ₹60,000 करोड़ की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि इसमें से कुछ हिस्सा बाद में इंटरनल अक्रूअल (कंपनी की अपनी कमाई) या इक्विटी इन्फ्यूजन (इक्विटी के जरिए फंड जुटाने) से आएगा।

एसबीआई ने रखी हैं शर्तें SBI ने इस लोन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। एक शर्त ये है कि अगर बैंक लोन की रकम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में अगर कोई कमी आती है, तो उसे कंपनी ही संभालेगी। मई 2026 में Vi के चेयरमैन के तौर पर वापसी करने वाले कुमार मंगलम बिड़ला को लोन की अवधि के दौरान भी कंपनी का चेयरमैन बने रहना होगा।

इतना ही नहीं एसबीआई कंपनी के कैश फ्लो पर नजर रखेगा और सारा पैसा उनके अकाउंट में ही आएगा। एक शर्त यह भी है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप को अपने वारंट और राइट्स को कन्वर्ट करने के बाद भी कंपनी में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बनाए रखनी होगी। एक कंपनी से कम्फर्ट गारंटी मिलने की बात भी शामिल है।