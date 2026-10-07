अनिल अग्रवाल की वेदांता ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, Q2 में किया इसका सबसे ज्यादा उत्पादन; डिविडेंड को लेकर जल्द होगा एलान!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनी वेदांता एल्युमिनियम (Vedanta Aluminium) के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Vedanta Q2 FY 27 Resutls) के रिजल्ट आ चुके हैं। इन रिजल्ट में कंपनी ने इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 649 KT (किलो टन) एल्युमिनियम का उत्पादन किया। इसके साथ ही, इसी दौरान कंपनी ने 895 किलो टन का रिकॉर्ड एल्युमिना उत्पादन भी अपने नाम किया है।

कैसे रहे आंकड़े? एल्युमिनियम उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं एल्युमिना उत्पादन में जोरदार उछाल आया और ये बढ़कर 37% हो गया। इसके अलावा वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स सेगमेंट में 31% की शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि ये शानदार प्रदर्शन नई उत्पादन क्षमता के जुड़ने, काम करने के तरीकों (ऑपरेशनल एफिशिएंसी) में सुधार और अपने पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ाने की वजह से संभव हो पाया है।