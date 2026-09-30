अनिल अग्रवाल का बड़ा दांव: वेदांता ने NCD जारी कर बाजार से खींच लिए ₹2000 करोड़!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए करके 2 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रेटेड और लिस्टेड होंगे, और हर डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹1 लाख होगी।

वेदांता ने यह फंड अपने डेट कैपिटल जुटाने और रिफाइनेंसिंग की योजनाओं पर काम कर रही है, जिसके तहत यह फंड जुटाया गया है। अनिल अग्रवाल की कंपनी ने दी जानकारी वेदांता ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- "कंपनी के डायरेक्टर्स की विधिवत गठित कमेटी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर ₹1,00,000 फेस वैल्यू वाले 2,00,000 अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (कुल ₹2000 करोड़) के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है।"

इससे पहले 18 सितंबर को वेदांता ने NCDs के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ₹3,500 करोड़ तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। और अब 30 सितंबर की फाइलिंग में कुल ₹2000 करोड़ मूल्य के 2 लाख डिबेंचर के अलॉटमेंट की जानकारी दी गई है।