बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर (तिरुपति बालाजी) मंदिर को चेन्नई के कारोबारी वर्धमान जैन ने 121 किलो सोने के आभूषण दान किए हैं। इनकी कीमत करीब ₹160 करोड़ बताई गई है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में इन आभूषणों को मंदिर को सौंपा गया। दान किए गए सोने से भगवान के लिए मुकुट और चरणों के आभूषण समेत कई तरह के गहने तैयार किए गए हैं।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, भगवान वेंकटेश्वर के लिए दान किए गए आभूषणों में मुकुट (Crown) और पद्म पादालु यानी भगवान के चरणों के लिए विशेष आभूषण शामिल हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भगवान को कुल 45 तरह के आभूषण अर्पित किए गए हैं।

कौन हैं वर्धमान जैन? वर्धमान जैन चेन्नई के उद्योगपति हैं। वह हेल्थकेयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सेक्टर की कंपनी एक्सेस हेल्थकेयर (Access Healthcare) के संस्थापक और वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा वह एशिया इंजीनियरिंग के डायरेक्टर भी हैं। जैन ने कारोबार के साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया है। वह कांची कामकोटि चिल्ड्स ट्रस्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह संस्थान जरूरतमंद बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करता है। वर्धमान जैन इससे पहले Vara Future LLP के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने विजन हेल्थसोर्स (Vision HealthSource) की सह-स्थापना की थी। इसके अलावा वह डेल सर्विसेज के BPO डिवीजन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अमेरिका के टेक्सास से मास्टर डिग्री हासिल की।

कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के बाद किया था ₹200 करोड़ अधिकांश लोग उनके बारे में जानने के बाद इतनी बड़ी भेंट को लेकर अचंभित हैं, और इतनी बड़ी रकम को लेकर भी चर्चा तेज है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2025 में वर्धमान जैन उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एक्सेस हेल्थकेयर में अपनी 70% हिस्सेदारी अमेरिका की एक कंपनी को करीब दो अरब डॉलर में बेच दी थी। इस सौदे के बाद उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर को ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण दान करने की योजना की घोषणा की थी।