UPI पर कब से लागू होगा MDR चार्ज, आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक किसे मिलेगी राहत?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बीत जाने के बाद अब देशभर के कारोबारियों की नजरें एक बड़े अपडेट का इंतजार कर रहीं हैं। अब सभी के मन में यही सवाल है कि यूपीएआई पेमेंट पर लगने वाला एमडीआर (UPI MDR) कब से लागू होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसे लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आया।

टल गई थी MDR लागू होने की तारीख एनपीसीआई (NPCI) ने त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए इसे 15 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया था। अब चूंकि त्योहार लगभग समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि यह नियम आधिकारिक रूप से कब से लागू होने जा रहा है।

किस पर होगा असर? सबसे राहत की बात ये है कि आम जनता और ग्राहकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब एक-दूसरे को पैसे भेजते हैं (P2P यानी पर्सन टू पर्सन), तो वो पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगा। यूपीआई पर लागू होने वाला एमडीआर शुल्क सिर्फ चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट यानी कि व्यापारियों को मिलने वाले भुगतानों पर ही लागू होगा।