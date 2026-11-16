TVS इंडस्ट्रियल फैमिली विवाद में बेटी लक्ष्मी का कड़ा कदम! पिता को भेजा संपत्ति बंटवारे का नोटिस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दुनियाभर के औद्योगिक घरानों में पारिवारिक विवाद बहुत ही आम बात है। इन दिनों टीवीएस घराने में सबकुछ ठीक नहीं है। TVS इंडस्ट्रियल फैमिली की सदस्य लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की औपचारिक मांग की है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें अपना बराबर का हिस्सा मांगा है। उनके इस कदम से परिवार के भीतर उत्तराधिकार को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। इसका असर भारत के सबसे प्रसिद्ध वाहन समूहों (Vehicle Groups) में से एक के प्रमुख व्यवसायों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पड़ सकता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नोटिस लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को बंटवारे का नोटिस भेजा है। इसमें लक्ष्मी ने वेणु श्रीनिवासन से परिवार के मुखिया के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और निष्पक्ष तथा कानूनी बंटवारा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने लक्ष्मी के दावे का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जिससे परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दरार खुलकर सामने आ गई है।