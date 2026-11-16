EU ने भारत सहित 5 देशों के स्टील पर लगाया एंटी-डंपिंग शुल्क! 23.2 अरब यूरो के यूरोपीय स्टील बाजार ने क्यों लिया फैसला?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ (EU) ने भारत समेत पांच देशों से आयात होने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया। इन देशों से आने वाले स्टील पर 3% से लेकर 27.9% तक शुल्क लगाया गया है। यूरोपीय आयोग की जांच में पाया गया कि संबंधित देशों के उत्पाद यूरोपीय बाजार में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचे जा रहे थे, जिससे घरेलू स्टील उद्योग प्रभावित हो रहा था। इस फैसले के तहत भारत से आयात होने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है। जापान पर सबसे अधिक 27.9 फीसदी शुल्क लगाया गया है। वहीं, ताइवान पर 20.7 से 27 फीसदी, तुर्किये पर 3 से 7.8 फीसदी और वियतनाम पर 16 फीसदी शुल्क लागू किया गया है।

यूरोपीय आयोग ने कहा कि यह जांच कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार उसने जांच के दायरे में शामिल कुछ देशों में 'विशेष बाजार परिस्थितियों' (Particular Market Situations) की मौजूदगी स्थापित की है। आयोग के मुताबिक, इस निष्कर्ष का भविष्य में यूरोपीय संघ के व्यापार सुरक्षा उपायों पर व्यापक असर पड़ सकता है।

भारत और ताइवान में पाई गई विशेष बाजार परिस्थितियां यूरोपीय आयोग ने भारत और ताइवान में विशेष बाजार परिस्थितियों की पहचान की है। आयोग का कहना है कि इन दोनों देशों की घरेलू बाजार स्थितियों ने स्टील की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे यूरोपीय संघ में डंपिंग का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमतों पर असर पड़ा। भारत के मामले में आयोग ने पाया कि सरकारी नीतियों और उपायों का घरेलू लौह अयस्क की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। लौह अयस्क कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है।

वहीं, ताइवान के मामले में आयोग ने चीन में स्टील की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को जिम्मेदार ठहराया। आयोग के अनुसार, चीन से कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील के बढ़ते आयात के कारण ताइवान के घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ा और वहां के स्टील उत्पादकों की लाभप्रदता कमजोर हुई।

यूरोपीय संघ के एंटी-डंपिंग नियमों के तहत, यदि बाजार की परिस्थितियां घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच उचित तुलना की अनुमति नहीं देती हैं, तो आयोग घरेलू बिक्री कीमतों के बजाय उत्पाद का सामान्य मूल्य (Normal Value) खुद निर्धारित कर सकता है। आयोग ने कहा कि जांच में आवश्यक सुधार के उपाय किए गए और यूरोपीय बाजार में डंपिंग की पूरी स्थिति सामने आई।