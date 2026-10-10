TCS के इन कर्मचारियों को बड़ा झटका! टारगेट पूरा नहीं करने वालों के वेरिएबल पे पर चलेगी कैंची

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सीनियर कर्मचारियों को तिमाही बोनस नहीं मिलेगा। इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी का परफॉर्मेंस टारगेट पूरा ना करना है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक इंटरनल मेमो का हवाला देते हुए बताया गया है कि कम से कम दो साल में यह पहली बार है जब कुछ कर्मचारियों का पूरा वेरिएबल पे (variable pay) रोक दिया गया है।

एजेंसी के मुताबिक मेमो में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सुदीप कुन्नुमल ने कहा, "यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है क्योंकि इस तिमाही में हमारी परफॉर्मेंस इंटरनल टारगेट से कम रही।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि TCS ने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

TCS के सीनियर कर्मचारियों को बोनस नहीं कुन्नुमल के मेमो के अनुसार, इस तिमाही के लिए तिमाही वेरिएबल अलाउंस (QVA) "C3A ग्रेड और उससे ऊपर के कर्मचारियों" के लिए रोक दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी में C3A और उससे ऊपर के ग्रेड वाले कर्मचारी आमतौर पर 7-10 साल के अनुभव वाले या सीनियर-लेवल मैनेजमेंट तक के कर्मचारी होते हैं। मेमो में कहा गया है कि जूनियर-लेवल के कर्मचारियों को उनके हक का 100% पेमेंट मिलेगा।

TCS के लिए सबसे कमजोर सितंबर-तिमाही कर्मचारियों ने रॉयटर्स को बताया कि टेक कंपनी आमतौर पर 50-100% वेरिएबल पे देती है। उन्होंने कहा कि कम से कम दो साल में यह पहली बार है जब कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई बोनस नहीं दिया जाएगा।