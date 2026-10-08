देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के शानदार Q2 नतीजे घोषित, ₹12 अंतरिम डिविडेंड और MHP अधिग्रहण का एलान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| TCS result: भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी और मार्केट कैप के लिहाज से टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 12 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। साथ ही कंपनी ने 320 मिलियन यूरो में MHP का अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का दूसरी तिमाही (Q2 FY27) का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 14.86 प्रतिशत की बढ़ा। यह बढ़कर 13,934 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 12,131 करोड़ रुपये था।

Q2 FY27 में ऑपरेशन्स से रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.22 प्रतिशत बढ़कर 73,188 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 65,799 करोड़ रुपये था। TCS ने बताया कि Q2 FY27 में उसका सालाना AI रेवेन्यू 3.1 बिलियन डॉलर रहा, जो कंपनी के कुल रेवेन्यू के 10 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया।

IT सर्विस की इस बड़ी कंपनी ने तिमाही के लिए कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) 9.6 बिलियन डॉलर बताई। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 24 प्रतिशत रहा। TCS ने बताया कि ऑपरेशन्स से नेट कैश 14,190 करोड़ रुपये रहा, जो नेट इनकम का 102.2 प्रतिशत है।

तिमाही के अंत में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 5,98,056 थी, जबकि IT सर्विस में पिछले 12 महीनों का एट्रिशन रेट (कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर) 13.3 प्रतिशत रहा। ₹3,484 करोड़ में खरीदेगी कंपनी इस तिमाही के दौरान, कंपनी की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ नीदरलैंड्स B.V. ने MHP मैनेजमेंट- und IT-beratung GmbH और उसकी सब्सिडियरीज (MHP) में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पक्का समझौता किया। MHP एक प्रमुख ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग फर्म है, जिसे बिजनेस कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड मोबिलिटी, SAP और मैन्युफैक्चरिंग डिजिटलाइजेशन में महारत हासिल है। यह सौदा 320 मिलियन यूरो (₹3,484 करोड़ के बराबर) की एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर नकद भुगतान के जरिए किया जाएगा, जो रेगुलेटरी मंजूरी और अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।