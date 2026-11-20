एजेंसी, नई दिल्ली। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) ने पांच परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान को मंजूरी दी है।

इसमें पुणे के एक अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। इस अस्पताल का नेतृत्व जहांगीर एच सी जहांगीर कर रहे हैं, जो अन्य टाटा ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं।

नोएल टाटा की अध्यक्षता में हुई बैठक

मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में टाटा समूह के भीतर के उन अन्य मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई जो सुर्खियों में छाए हुए हैं।

सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के न्यासी जहांगीर से जुड़ी एक संस्था को अनुदान दिए जाने पर उठ रहे सवालों के बीच, एक सूत्र ने कहा कि इस मामले में 'हितों का कोई टकराव नहीं' है।

पुणे के जहांगीर अस्पताल का संचालन कावसजी जहांगीर ट्रस्ट करता है और जहांगीर एचसी जहांगीर इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं।

अस्पताल के वरिष्ठ प्रबंधन ने बृहस्पतिवार को मुंबई में टाटा ट्रस्ट के कार्यालय में हुई एसडीटीटी की बैठक में एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जहां उन्होंने 300 करोड़ रुपये की विस्तार योजना के बारे में बात की।

उन्होंने कहा कि 350 बिस्तरों वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल एक और इमारत का निर्माण करके अपना विस्तार कर रहा है और एसडीटीटी इसमें उनकी मदद कर रहा है।

अस्पताल में एक चौथाई बिस्तर रियायती दर पर इलाज के लिए आरक्षित हैं। एसडीटीटी के न्यासियों ने महसूस किया कि ऐसे समय में जब कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निजी इक्विटी कंपनियों से धन जुटा रहे हैं, अपने स्वयं के संसाधन जुटाने वाले अस्पताल को वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई और जिन्हें पारित किया गया, उनमें एक खेल अकादमी, गरीबी उन्मूलन और बालिका सहायता से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कई परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में हैं। उन्होंने कहा कि शेष प्रस्तावों में से प्रत्येक में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये के अनुदान शामिल हैं। बैठक में मंजूर किए गए कुल अनुदान की राशि 150 से 200 करोड़ रुपये होगी।

26 नवंबर को होगी टाटा संस की बोर्ड मीटिंग यह बैठक 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस के निदेशक मंडल की अहम बैठक से एक सप्ताह से भी कम समय पहले हुई है। अन्य चर्चाओं के बारे में पूछे गए एक सवाल पर एक सूत्र ने कहा कि सभी न्यासियों ने अन्य लोगों से कमरे से बाहर जाने का अनुरोध किया और आपस में लगभग 10 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले अन्य लोगों में नोएल के बेटे नेविल और टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी भास्कर भट शामिल थे।