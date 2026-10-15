खत्म हुई Tata ग्रुप की ये सहायक कंपनी, शेयर भी हुए रद्द; टाटा स्टील के साथ विलय को मिली NCLT की मंजूरी

नई दिल्ली। टाटा समूह की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने एक अहम जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने टाटा स्टील और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 'रुजुवलिका इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड' (Rujuvalika Investments Limited) के विलय की योजना को अपनी अंतिम और औपचारिक मंजूरी दे दी है।

टाटा स्टील ने बताया कि उन्हें NCLT, मुंबई की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए विलय के फैसले की 'सर्टिफाइड ट्रू कॉपी' 15 अक्टूबर 2026 को प्राप्त हो गई है। कंपनी ने क्यों किया विलय? टाटा स्टील ने यह विलय टाटा स्टील समूह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल बनाने की रणनीति के तहत किया है। क्योंकि, रुजुवलिका इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अस्तित्व को खत्म करके, कंपनी को प्रशासन, संचालन और कानूनी अनुपालन पर होने वाले खर्चों में भारी बचत होगी।

चूंकि रुजुवलिका इन्वेस्टमेंट्स पूरी तरह से टाटा स्टील की सहायक कंपनी है, इसलिए विलय के बाद रुजुवलिका के सभी शेयर रद्द कर दिए जाएंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 'ट्रांसफरर कंपनी' के इन शेयरों को रद्द करने के बदले में, 'ट्रांसफरी कंपनी' द्वारा न तो कोई नए शेयर जारी किए जाएंगे और न ही कोई नकद भुगतान किया जाएगा।