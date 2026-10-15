SC का फैसला और शेयरों में भारी गिरावट पर YES Bank ने दी सफाई, जानिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्या कहा?

नई दिल्ली। यस बैंक के शेयरों (YES Bank Shares) में 15 अक्टूबर को दोपहर के दौरान अचानक बड़ी गिरावट आ गई और यह 14 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुए। दरअसल, शेयरों में यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आई जिसमें कोर्ट ने यस बैंक के 'एडिशनल टियर-1' बॉन्ड को राइट-डाउन करने के फैसले को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन और शेयरों में गिरावट को लेकर अब यस बैंक ने एक्सचेंज को सफाई दी है। यस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी एक फाइलिंग में इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया।

यस बैंक ने क्या कहा? यस बैंक ने कहा है कि वे अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अंतिम कॉपी (Final order copy) प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने की प्रक्रिया में हैं। फैसले के प्रभावों को समझने के बाद ही बैंक आगे की विस्तृत जानकारी साझा करेगा और इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों पर टिप्पणी करेगा।