TATA Sons का आईपीओ इन शेयरहोल्डर्स को बना सकता है अरबपति, 1 शेयर वाला भी बन जाएगा करोड़पति; समझें कैसे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से टाटा संस के आईपीओ पर तकरार चल रही है। अगर इसका आईपीओ आता है, तो अनमान है कि इसके शेयरों की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। वहीं अगर कंपनी लिस्ट होती है, तो टाटा संस के शेयर रखने वाले कुछ कम चर्चा में रहने वाले लोगों के पास बहुत कीमती स्टॉक हो सकते हैं। इसका हिसाब-किताब आसान है। इन्वेस्टमेंट बैंकरों के अनुमान के मुताबिक ₹9-12.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर, टाटा संस के 404,146 ऑर्डिनरी शेयरों में से हर एक की कीमत लगभग ₹2.23-3.09 करोड़ होगी।

किसके पास सबसे अधिक शेयर? सबसे बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स (66%) के पास है। इसके बाद शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की दो कंपनियों (18.4%) का नंबर आता है और फिर टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों का। जिन लोगों की संपत्ति बढ़ेगी, उनमें रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा भी शामिल होंगे, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं और पुणे में रहते हैं।

जिमी के पास 3,262 शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग ₹7,264-10,089 करोड़ है, या अधिकतम अनुमान के हिसाब से $1 बिलियन से भी ज्यादा है।

रतन टाटा के पास कितने शेयर? टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, जिनका 2024 में निधन हो गया, के पास 3,368 शेयर थे। उसी वैल्यूएशन के हिसाब से उनके हिस्से की कीमत लगभग ₹7,500-10,417 करोड़ होगी। इन तीनों भाइयों का पारिवारिक संबंध नवल टाटा से जुड़ता है, जिन्हें सर रतन टाटा की पत्नी लेडी नवाजबाई टाटा ने गोद लिया था। हालांकि यह सब कागजी वैल्यू है।

जानकारों का कहना है कि अगर लिस्टिंग होती है, तो कीमत, हिस्सेदारी में कमी (डाइल्यूशन), इश्यू का स्ट्रक्चर, टैक्स और बेचने पर लगी पाबंदियां, शेयरहोल्डर्स को आखिर में मिलने वाली रकम को काफी हद तक बदल सकती हैं।

और किसके पास हैं शेयर? शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में HDFC बैंक के चीफ क्रेडिट ऑफिसर जिमी मिनोचर टाटा शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया गया है। पीलू मिनोचर टाटा, जिनका पारिवारिक संबंध मिनोचर टाटा से है, के पास 487 शेयर हैं। इस हिस्सेदारी की कीमत लगभग ₹1,085-1,506 करोड़ हो सकती है।

पीलू के बच्चों, जिमी मिनोचर टाटा और वेरा फरहाद चोकसी, में से हर एक के पास 157 शेयर हैं। इसलिए उनकी हिस्सेदारी की कीमत हर एक के लिए ₹350-486 करोड़ हो सकती है। टाटा सेंट्रल आर्काइव्स की फैमिली ट्री में मिनोचर टाटा और पीलू दस्तूर को जिमी और वेरा के माता-पिता के तौर पर दिखाया गया है। वेरा ने बाद में फरहाद चोकसी से शादी की।