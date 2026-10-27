टाटा मोटर्स का बड़ा धमाका: ₹42500 करोड़ के महा-सौदे में इटली को इवेको ग्रुप को बनाएगी अपना; विदेश में फिर बजेगा डंका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स को इवेको ग्रुप की शेयर कैपिटल के 87.81% हिस्से को खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। यह उनके €3.91 बिलियन (लगभग 42,561 करोड़ रुपये) के खरीदारी प्रस्ताव के तहत हुआ है। इसके साथ ही, इटली की इस कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी में टाटा मोटर्स की संभावित हिस्सेदारी बढ़कर 89.42% हो गई है, जो इस सौदे के लिए जरूरी न्यूनतम सीमा को पूरा करती है।

27 अक्टूबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, टाटा मोटर्स ने बताया कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी, TML CV होल्डिंग्स B.V. को मिले अस्थायी नतीजों के अनुसार, 26 अक्टूबर को मंजूरी अवधि समाप्त होने तक इवेको के 238.16 मिलियन शेयर पेश किए गए हैं। ये शेयर इवेको की कुल कॉमन शेयर कैपिटल और इस प्रस्ताव के दायरे में आने वाले शेयरों का 87.81% हैं।

संभावित हिस्सेदारी 89.42% इवेको के ट्रेजरी शेयरों (जो कुल शेयर कैपिटल का लगभग 1.8% हैं) को शामिल करने पर, टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी की संभावित हिस्सेदारी 89.42% हो जाती है। टाटा मोटर्स ने कहा कि डेडलाइन तक मिली मंजूरियों के आधार पर, इस ऑफर के लिए जरूरी न्यूनतम सीमा की शर्त पूरी हो गई है।

इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने अपने ऑफर की कीमत को 0.30 यूरो प्रति शेयर और बढ़ाकर 14.40 यूरो करने का फैसला किया था। शुरुआत में इस प्रस्ताव की कीमत 14.10 यूरो प्रति शेयर तय की गई थी।

डील की प्रोसेस में लगभग चार महीने की देरी टाटा मोटर्स ने बताया था कि ऑफर में ये बढ़ोतरी डील की प्रोसेस में लगभग चार महीने की देरी को देखते हुए की गई है, और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऑफर की कीमत में अब और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अस्थायी नतीजों के अनुसार, मंजूरी अवधि के दौरान पेश किए गए शेयरों का मूल्य लगभग 3.43 बिलियन यूरो है।

इस ऑफर के अंतिम नतीजे 29 अक्टूबर को सेंट्रल यूरोपियन टाइम के अनुसार सुबह 7:29 बजे घोषित किए जाएंगे, जो भुगतान की तारीख से एक दिन पहले होगा।