टाटा मोटर्स का बड़ा धमाका: ₹42500 करोड़ के महा-सौदे में इटली को इवेको ग्रुप को बनाएगी अपना; विदेश में फिर बजेगा डंका
टाटा मोटर्स को इवेको ग्रुप की 87.81% शेयर पूंजी खरीदने की मंजूरी मिल गई है, जिससे €3.91 बिलियन के प्रस्ताव ...और पढ़ें
HighLights
टाटा मोटर्स ने इवेको ग्रुप की 87.81% शेयर पूंजी खरीदी
€3.91 बिलियन के प्रस्ताव से संभावित हिस्सेदारी 89.42% हुई
यूरोप में वाणिज्यिक वाहन कारोबार विस्तार का लक्ष्य है
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स को इवेको ग्रुप की शेयर कैपिटल के 87.81% हिस्से को खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। यह उनके €3.91 बिलियन (लगभग 42,561 करोड़ रुपये) के खरीदारी प्रस्ताव के तहत हुआ है। इसके साथ ही, इटली की इस कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी में टाटा मोटर्स की संभावित हिस्सेदारी बढ़कर 89.42% हो गई है, जो इस सौदे के लिए जरूरी न्यूनतम सीमा को पूरा करती है।
27 अक्टूबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, टाटा मोटर्स ने बताया कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी, TML CV होल्डिंग्स B.V. को मिले अस्थायी नतीजों के अनुसार, 26 अक्टूबर को मंजूरी अवधि समाप्त होने तक इवेको के 238.16 मिलियन शेयर पेश किए गए हैं। ये शेयर इवेको की कुल कॉमन शेयर कैपिटल और इस प्रस्ताव के दायरे में आने वाले शेयरों का 87.81% हैं।
संभावित हिस्सेदारी 89.42%
इवेको के ट्रेजरी शेयरों (जो कुल शेयर कैपिटल का लगभग 1.8% हैं) को शामिल करने पर, टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी की संभावित हिस्सेदारी 89.42% हो जाती है। टाटा मोटर्स ने कहा कि डेडलाइन तक मिली मंजूरियों के आधार पर, इस ऑफर के लिए जरूरी न्यूनतम सीमा की शर्त पूरी हो गई है।
इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने अपने ऑफर की कीमत को 0.30 यूरो प्रति शेयर और बढ़ाकर 14.40 यूरो करने का फैसला किया था। शुरुआत में इस प्रस्ताव की कीमत 14.10 यूरो प्रति शेयर तय की गई थी।
डील की प्रोसेस में लगभग चार महीने की देरी
टाटा मोटर्स ने बताया था कि ऑफर में ये बढ़ोतरी डील की प्रोसेस में लगभग चार महीने की देरी को देखते हुए की गई है, और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऑफर की कीमत में अब और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अस्थायी नतीजों के अनुसार, मंजूरी अवधि के दौरान पेश किए गए शेयरों का मूल्य लगभग 3.43 बिलियन यूरो है।
इस ऑफर के अंतिम नतीजे 29 अक्टूबर को सेंट्रल यूरोपियन टाइम के अनुसार सुबह 7:29 बजे घोषित किए जाएंगे, जो भुगतान की तारीख से एक दिन पहले होगा।
ट्रक और बस कारोबार खरीदा
टाटा मोटर्स की इस प्रस्तावित डील में इवेको का ट्रक और बस कारोबार शामिल है, लेकिन इसमें इसका डिफेंस (रक्षा) कारोबार शामिल नहीं है, जिसे ग्रुप से अलग किया जा रहा है। इस डील का उद्देश्य यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल कारोबार का विस्तार करना और साथ ही अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को व्यापक बनाना है।
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