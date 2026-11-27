नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, स्विगी (Swiggy) अपने क्विक कॉमर्स डिवीजन, इंस्टामार्ट से 340 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। दरअसल, कंपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है, और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने लागत कम करने के लिए छंटनी का यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब इंस्टामार्ट लगातार कई तिमाहियों से खराब प्रदर्शन और बढ़ते नुकसान से जूझ रहा है।

कौन-से डिवीजन होंगे प्रभावित? सूत्रों में में से एक ने कहा, "इंस्टामार्ट के अंदर मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और सपोर्ट फंक्शन जैसी टीमों के लोग प्रभावित हुए हैं।" कंपनी ने कर्मचारियों के लिए सेवरेंस पैकेज (नौकरी छूटने पर मिलने वाला मुआवजा) और आउटप्लेसमेंट सपोर्ट की व्यवस्था की है, साथ ही रिलोकेशन (दूसरी जगह शिफ्ट होने) की सुविधा भी दे रही है। हालांकि, स्विगी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।