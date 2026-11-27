नई दिल्ली। जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी SAP SE अपने कारोबार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर के हिसाब से ढालने के लिए एक बड़े पुनर्गठन (Restructuring) की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी कम से कम 10,000 नौकरियों को खत्म करने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया है।

इस प्रस्तावित रिस्ट्रीक्चरिंग से SAP के ग्लोबल वर्कफोर्स का कम से कम 9% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, नौकरियों में कटौती की अंतिम संख्या अभी तय नहीं हुई है और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद इसमें बदलाव आ सकता है। इससे पहले कंपनी ने 2024 में घोषित पिछले रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत लगभग 10,000 पदों को खत्म किया गया था, जिस पर करीब 3 अरब यूरो (3.3 अरब डॉलर) का खर्च आया था।

AI फर्स्ट पर तेजी से काम कंपनी में छंटनी का यह घटनाक्रम इस साल कार्यकारी बोर्ड में हुए दो फेरबदल के बाद सामने आया है, क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिश्चियन क्लेन 'AI-फर्स्ट' रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। SAP के छह कार्यकारी बोर्ड सदस्यों में से दो सदस्य मार्च में कंपनी छोड़ देंगे।

कंपनी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि "SAP लगातार अपने संगठन की समीक्षा करता रहता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी रणनीति और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बना रहे।" कंपनी ने संभावित छंटनी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।