कभी खाई है HOT MIX? 49 साल पहले दिल्ली के इस शख्स ने लगाया था दिमाग; बीकाजी-हल्दीराम के बीच बनाई खास पहचान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आंकड़ों के अनुसार भारत में सिर्फ नमकीन का सालाना कारोबार 50 से हजार करोड़ रुपये का है। इस सेगमेंट हल्दीराम और बीकाजी के नमकीन और स्नैक्स प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मगर कई छोटे ब्रांड भी हैं, जो इन्हें टक्कर देते हैं। इनमें से एक है शाह नमकीन (Shah Namkeen History)। शाह नमकीन का एक प्रोडक्ट आपने अकसर किराने और स्नैक्स शॉप पर देखा होगा - हॉट मिक्स (Hot Mix)।

कितने में मिलता है हॉट मिक्स? शाह नमकीन के और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, मगर ये अपनी हॉट मिक्स के लिए ज्यादा फेमस है। बात करें Hot Mix की, तो इसका सबसे छोटा पैकेट 5 रुपये में मिलता है। वहीं बाकी पैकेट 10 रुपये से 120 रुपये तक के पैक में मिलते हैं।

किसने की थी शुरुआत? शाह नमकीन की शुरुआत 1977 में दिल्ली में सुनीत शाह ने की थी। यह ब्रांड अपने खास मसालेदार स्नैक, 'हॉट मिक्स' की लोकप्रियता के चलते घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गया। 49 साल से भी पहले दिल्ली में एक छोटे स्तर के नमकीन स्नैक निर्माता के रूप में काम शुरू करने के बाद, यह ब्रांड धीरे-धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब यह हल्दीराम और बीकाजी जैसी पारंपरिक और आधुनिक स्नैक कंपनियों को कड़ी टक्कर देता है।