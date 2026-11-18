बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Sahara Refund Status Check: क्या आपने भी सहारा में निवेश किया था और आपका पैसा फंसा है? तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सहारा रिफंड पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने सहारा में निवेश करने वालों निवेशकों के खाते में पैसा भेज दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से 47 लाख से अधिक निवेशकों को फंसा हुआ पैसा मिल गया है। कुल रकम 221 करोड़ रुपये से ज्यादा की है।

सरकार ने 7 दिन में 47.15 लाख निवेशकों के खाते में 221 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा भेजा है। अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है और अब तक खाते में नहीं आया है तो आपक स्टेटस चेक कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है। आइए रिफंड स्टेटस चेक करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं।

कैसे चेक करें सहारा रिफंड का स्टेटस । How to Check Sahara Refund Status 18 नवंबर, 2026 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.51 करोड़ लोगों ने रिफंड के लिए आवेदन किया है। इनमें से 47.15 लाख से अधिक निवेशकों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो चुका है।

रिफंड ट्रैक करने के लिए सहारा के कार्यालय जाने या किसी एजेंट से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।