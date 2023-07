Indian Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले आज भी मजबूत हुई इंडियन करेंसी, 19 पैसे की बढ़ोतरी

डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे बढ़कर 82.22 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने और विदेशी फंडों के स्थिर प्रवाह ने निवेशकों की धारणा को बढ़ाया। हालांकि विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया है।

Rupee rises 19 paise to close at 82.22 against US dollar

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: बुधवार 12 जुलाई को डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे बढ़कर 82.22 (अनंतिम) पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा दिन है, इस दौरान इसमें 44 पैसे की तेजी आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशों में डॉलर में कमजोरी और स्थिर विदेशी फंड प्रवाह ने निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया। हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने रुपये में बढ़त को सीमित कर दिया। कमजोर स्तर पर खुला था रुपया इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.29 पर खुला और पिछले बंद के मुकाबले 19 पैसे कम होकर 82.22 (अनंतिम) पर बंद हो गया। दिन के दौरान रुपया 82.23 का इंट्रा-डे उच्चतम और 82.32 का निचला स्तर देखा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.41 पर बंद हुआ था। बीएनपी पारिबा द्वारा शेयरखान में अनुसंधान विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में इस उम्मीद से गिरावट आई कि मुद्रास्फीति में मंदी के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी की गति धीमी हो सकती है डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत इस बीच, डॉलर सूचकांक, 0.26 प्रतिशत गिरकर 101.47 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.38 प्रतिशत बढ़कर 79.70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। व्यापारियों ने कहा कि निवेशक आगे के संकेतों के लिए अमेरिका और भारत से प्रमुख मुद्रास्फीति डेटा जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आज कैसा रहा बाजार? हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में जारी तेजी थम गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 223.94 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 65,393.90 पर बंद हुआ। व्यापक एनएसई निफ्टी 55.10 अंक या 0.28 प्रतिशत गिरकर 19,384.30 पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थे, क्योंकि उन्होंने 1,197.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Edited By: Gaurav Kumar