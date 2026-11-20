नई दिल्ली। रुपये में लगातार मजबूती का सिलसिला जारी है। 20 अप्रैल के बाद पहली बार रुपया मजबूत होकर 93 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 92.9950 के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंच गया। पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें लगभग 30 पैसे की तेजी आई है, और इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपये से ज्यादा मजबूत हुआ है।

भारतीय इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के भारी निवेश और निर्यातकों द्वारा डॉलर की बिकवाली से रुपये को मजबूती मिली। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 12 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

रुपये का बेहतरीन प्रदर्शन इस महीने रुपया अपनी सभी एशियाई मुद्रा के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और डॉलर के मुकाबले इसमें लगभग 2% की बढ़त देखी गई है। यह तब हो रहा है जब अमेरिकी डॉलर काफी मजबूत हुआ है और फेडरल रिजर्व के रुख के और सख्त होने की उम्मीदों के कारण रीजनल करेंसी पर दबाव बना हुआ है।

नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 12 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 'इनफॉर्मिस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले गुरुवार को ही FPIs ने 641.99 मिलियन डॉलर के शेयर खरीदे, जिससे इस महीने उनकी कुल खरीदारी लगभग 1.15 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई है।