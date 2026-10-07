Repo Rate बढ़ने से महंगे होंगे किसानों के लोन? KCC और एग्री मशीनरी के साथ पशुपालकों पर भी दिखेगा सीधा प्रभाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| 07 अक्टूबर बुधवार को RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन जैसे बैंक कर्ज महंगे होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के किसानों और पशुपालकों को मिलने वाले लोन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं?

कृषि सुधार को लेकर पीएम हाई पावर कमेटी के मेंबर बिनोद आनंद ने जागरण बिजनेस से इस सवाल के जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया है, जिससे देश के किसान और आम नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ने की बात कही है।

KCC लोन भी होगा महंगा? आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन पर भी 25 bps बढ़कर 5.50% रेपो रेट का असर देखने को मिलेगा या नहीं? फिलहाल इस स्कीम के तहत ₹5 लाख तक का लोन 7% सालाना आधार पर मिलता है। बिनोद आनंद ने बताया कि केसीसी या अन्य सरकारी लोन पर खेती या पशुपालन से जुड़े कामों के लिए पहले से लागू नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।