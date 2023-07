Jio Financial Services के अलग होने के एलान से रॉकेट बना Reliance का शेयर, मार्केट कैप 18 लाख करोड़

Reliance Share Price रिलांयस का शेयर आज के कारोबार में अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 2675 के भाव पर खुला था जिसके बाद शेयर में चार प्रतिशत का उछाल आ गया और शेयर की कीमत अपने अब तक के उच्चतम स्तर 2756 रुपये पर पहुंच गई। (फोटो -जागरण फाइल )

रिलांयस का मार्केट कैप 18.50 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। इस कारण कंपनी का शेयर अपने पुराने उच्चतम स्तर 2755 को तोड़ते हुए 2756 के इंट्राडे हाई को छू गया है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की ओर से बनाया गया अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। क्यों भागा रिलायंस का शेयर? रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर में तेजी की वजह उसके डिमर्जर का एलान है। कंपनी की ओर से घोषणा की गई है कि जियो फाइनेंसियल सर्विसेज को कंपनी से अलग किया जाएगा और ये डिमर्जर एक जुलाई से प्रभावी होगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई से निर्धारित की गई है। रिलायंस के शेयर में कारोबार रिलायंस के शेयर में बाजार की शुरुआत से ही तेजी देखने को मिल रही है और सेंसेक्स का टॉप गेनर बना हुआ है। दोपहर 12.15 बजे तक 108.90 रुपये या 4.14 प्रतिशत चढ़कर 2742.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। आज एनएसई पर शेयर 2675 के भाव पर खुला था, जिसके बाद शेयर में चार प्रतिशत का उछाल आ गया और शेयर की कीमत 2756 रुपये पर पहुंच गई। 18 लाख पहुंचा रिलायंस का शेयर शेयर की कीमत के साथ रिलायंस के मार्केट कैप में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। 12 बजे के करीब इसका मार्केट कैप 18.50 लाख करोड़ रुपये के करीब था। जियो फाइनेंसियल सर्विसेज के शेयर की कीमत क्या होगी, इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके शेयर की कीमत 179 रुपये प्रति शेयर से लेकर 189 रुपये प्रति शेयर के करीब हो सकती है।

Edited By: Abhinav Shalya