मुकेश अंबानी की कंपनी ने तोड़ दिया जापानी फर्म के साथ समझौता, बंद होंगे स्टोर्स; खाली कर रहे हैं स्टॉक

नई दिल्ली। देश के दिग्गज कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जापान स्थित एक फर्म के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने वाले हैं। दरअसल, रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) और 7-इलेवन, भारत में अपना पांच साल का फ्रैंचाइज़ी समझौता समाप्त कर रहे हैं और पार्टनरशिप के तहत संचालित लगभग 60 सुविधा स्टोरों में से अधिकांश को बंद कर रहे हैं। ईटी की एक रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों ने यह दावा किया है। इन सूत्रों का कहना है कि मुनाफा नहीं होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि कुछ आउटलेट बंद होने से पहले अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, 7-Eleven बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी अन्य भारतीय साझेदार की तलाश कर सकता है, हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2021 में खोला था पहला स्टोर रिलायंस रिटेल ने अक्टूबर 2021 में 7-इलेवन के साथ भारत में इसके स्टोर्स संचालित करने के लिए डील की थी और मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला था। हालांकि, अब उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं होने के कारण इस साझेदारी को खत्म कर दिया गया है।

जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म ने बढ़ाई मुसीबतें भारत में 'कन्वीनियंस स्टोर' मॉडल को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और उनका तेजी से हो रहा विस्तार है। ग्राहकों को 10-15 मिनट में घर बैठे ग्रोसरी और स्नैक्स मिल रहे हैं, जिससे उन्हें फिजिकल कन्वीनियंस स्टोर पर जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही।