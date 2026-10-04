Ola Electric से जुड़ी बड़ी खबर, भाविश अग्रवाल ने गिरवी रखे अपने शेयर; जानिए दांव पर क्यों लगाई 4.2% हिस्सेदारी?

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) लिमिटेड के प्रमोटर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने बोर्ड से मंज़ूर राइट्स इश्यू में हिस्सा लेने के लिए कंपनी में अपनी 4.32% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। कंपनी ने रविवार, 4 अक्तूबर को इस बात की जानकारी दी।

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि यह गिरवी सिर्फ़ अग्रवाल के राइट्स इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए फंड जुटाने के मकसद से है, जैसा कि 28 सितंबर को दाखिल 'ड्राफ़्ट लेटर ऑफ़ ऑफ़र' में बताया गया था। कंपनी ने आगे कहा कि अभी उनकी सिक्योरिटीज पर कोई और गिरवी नहीं है और कोई शेयर नहीं बेचा जा रहा है।

क्या है कंपनी का प्लान? कंपनी के बयान के मुताबिक, अग्रवाल दूसरे सभी शेयरधारकों के साथ उन्हीं शर्तों पर राइट्स इश्यू में निवेश करेंगे। पिछले महीने, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बोर्ड ने रेगुलेटरी और कानूनी मंज़ूरी मिलने पर, ₹1,000 करोड़ तक जुटाने के लिए आंशिक रूप से पेड-अप इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू को मंज़ूरी दी। यह इश्यू रिकॉर्ड तारीख के हिसाब से योग्य शेयरधारकों के लिए खुला रहेगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी।