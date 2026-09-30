PM Kisan योजना की 24वीं किस्त से पहले बड़ा तोहफा, गेहूं-सरसों समेत 6 रबी फसलों की बढ़ी MSP; किसानों को होगा कितना फायदा?
MSP hike September 2026: केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, सरसों सहित 6 रबी फसलों की ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पीएम किसान योजना की की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए MSP पर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम समेत सभी निर्धारित रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमत यानी एमएसपी (Rabi MSP 2027-28) बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 30 सितंबर 2026 को इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
कब जारी हो सकती है 24वीं किस्त?
पीएम किसान योजना की पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। इसमें 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए थे। अब 24वीं किस्त को लेकर किसानों की नजर है। हालांकि, सरकार ने अभी 24वीं किस्त (PM Kisan 24th installment) की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। मीडिया रिपोर्टों में अक्टूबर में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसे आधिकारिक तारीख नहीं माना जा सकता।
MSP में किस फसल पर कितना इजाफा?
सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम की MSP में की है। कुसुम की एमएसपी 675 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 7,215 रुपए कर दी गई है। इसके बाद रेपसीड और सरसों की MSP में 413 रुपए और मसूर में 390 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
|फसल
|MSP 2026-27
|MSP 2027-28
|बढ़ोतरी
|गेहूं
|₹2,585
|₹2,610
|₹25
|जौ
|₹2,150
|₹2,286
|₹136
|चना
|₹5,875
|₹5,958
|₹83
|मसूर
|₹7,000
|₹7,390
|₹390
|रेपसीड और सरसों
|₹6,200
|₹6,613
|₹413
|कुसुम
|₹6,540
|₹7,215
|₹675
सभी आंकड़े रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
किसानों के लिए क्या मायने रखता है?
सरकार के मुताबिक, MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम देने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। सरकार ने बताया है कि बढ़ी हुई MSP उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर रखने की घोषणा की गई थी।
यह भी पढ़ें- यूरिया की कीमत में 106% की बढ़ोतरी DAP की बोरी भी ₹3500 के पार! ₹3 लाख करोड़ तक पहुंचेगी उर्वरक सब्सिडी
गेहूं पर सबसे ज्यादा 106% का मार्जिन
उत्पादन लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा मार्जिन गेहूं पर 106 फीसदी है। इसके बाद रेपसीड और सरसों पर 96 फीसदी, मसूर पर 92 फीसदी, चना पर 59 फीसदी, जौ पर 58 फीसदी और कुसुम पर 50 फीसदी मार्जिन बताया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि,
हाल के वर्षों में अनाज के अलावा दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इनकी MSP पर ज्यादा जोर दिया गया है। 2014-15 से 2025-26 के बीच छह रबी फसलों की खरीद 2,302 लाख टन से बढ़कर 3,921 लाख टन हुई। इसी अवधि में इन छह रबी फसलों के किसानों को MSP के तहत भुगतान 2.65 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हुआ।
यानी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन रबी सीजन 2027-28 के लिए MSP में यह बढ़ोतरी किसानों की फसल की कीमत से सीधे जुड़ा बड़ा फैसला है।
SOURCE- PIB