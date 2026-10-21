खरीफ की तरह रबी फसलों की बुवाई की रफ्तार सुस्त! 26 फीसदी से अधिक घटा बुवाई का रकबा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| खरीफ फसलों की कटाई के बाद देश के कई इलाकों में रबी सीजन की बुवाई शुरू हो गई है। हालांकि खरीफ सीजन की ही तरह रबी की बुवाई में भी कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से पता चला है कि 16 अक्टूबर तक देश में कुल बुवाई का रकबा 26.23 प्रतिशत घटकर 3.43 लाख हेक्टेयर रह गया। पिछले साल इसी अवधि में 4.65 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हुई थी।

इन रबी फसलों की बुवाई शुरू बता दें कि रबी सीजन वाली फसलों की बुवाई अक्टूबर के आखिर सप्ताह से शुरू हो जाती है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई अभी शुरू नहीं हुई है। आंकड़ों के अनुसार, कुछ राज्यों में धान, मटर, ज्वार, मक्का, जौ, सरसों और मूंगफली की बुवाई शुरू हो गई है। धान की बुवाई अभी केवल केरल और तमिलनाडु में शुरू हुई है, जहां इसका रकबा 88,000 हेक्टेयर रहा। दलहनी फसलों में राजस्थान और नगालैंड में चने की बुवाई शुरू हो गई है। वहीं, मिजोरम, नगालैंड और राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों में मटर की बुवाई की गई है। मोटे अनाज की बुवाई भी कुछ राज्यों में ही शुरू हुई है।