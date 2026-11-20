बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि अप्रैल से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सायकल फिर शुरू होता दिख रहा है। पूंजी वापस आ रही है और कच्चे तेल के दामों में राहत मिली है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से कहा कि वे वेतन में ठहराव को दूर कर उसे बढ़ाया जाए ताकि मांग बढ़े।

FICCI के AGM और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुराधा ठाकुर ने बताया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए लंबे समय की फंडिंग की जरूरत पूरी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को फिर से शुरू करने के उपाय सोच रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से निजी निवेश सुधर रहा है और आंकड़े बता रहे हैं कि रिकवरी कई क्षेत्रों में बढ़ रही है।

शुरुआत में यह रिकवरी कुछ सेक्टर तक सीमित लग रही थी, लेकिन हर महीने नए आंकड़े आने के साथ हमें खुशी है कि निवेश आ रहे हैं, उन्होंने वेतन में ठहराव की बात भी की और कंपनियों से अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को कहा। उन्होंने बिजनेस चैंबर के सदस्यों से कहा, “आप सभी को फिर से इस पर सोचना चाहिए ताकि एक अच्छा सायकल बने, इससे मांग बढ़ती है

तेल की कीमतें बड़ी राहत की बात DEA की सचिव ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में हालिया गिरावट कारोबार के लिए बड़ी राहत है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो बाहरी झटकों से सीधे प्रभावित होती हैं। ब्रेंट कच्चे तेल का दाम इस महीने की शुरुआत से करीब 20% गिरकर गुरुवार को लगभग 62 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बारे में उन्होंने मौजूदा विराम का स्वागत किया और कहा कि भारत तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। “हमने इन संकटों को फिर से झेल लिया है,” उन्होंने कहा और इक्विटी बाजार में विदेशी पूंजी के फिर से आने का जिक्र किया।

पीपीपी, लंबी अवधि का वित्त DEA सचिव ने कहा कि देश विकास यात्रा के महत्वपूर्ण चरण में है और मजबूत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और स्टेकहोल्डर्स के बीच ज्यादा सहयोग से विकास तेज करने का मौका है। उद्योग की मांग पर कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट्स वित्त के लिए लंबी अवधि की फंडिंग देने वाला नया विकास वित्त संगठन बने, उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव के एडवांटेज और डिस्एडवांटेज साथ ही ऐसे संस्थान को कैसे बनाया जाए, इस पर गौर करेगी।