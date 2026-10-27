Prayagraj Per Capita Income: जिस शहर में 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी, काशी से ज्यादा या कम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Prayagraj Per Capita Income: आज जिस शहर को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो कभी इलाहाबाद हुआ करता था। 2018 में यूपी सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। तब से यह शहर दो नामों से इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कोई इलाहाबाद कहता है, तो कोई प्रयागराज।

भले ही इस शहर का नाम बदल गया है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी वैसी की वैसी है। यहीं पर तीन नदियों यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती के मिलन से संगम बनता है। प्रयागराज ने देश को दिए सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी शहर में स्थित है पूर्व का ऑक्सफोर्ड (East Of Oxford) कहा जाना वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ब्रिटिश भारत में स्थापित कलकत्ता (कोलकाता), बॉम्बे (मुंबई) और मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इस शहर और विश्वविद्यालय ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वी.पी. सिंह इलाहाबाद यानी प्रयागराज के ही निवासी थे।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। इस शहर का इतिहास बहुत समृद्धि है। लेकिन वर्तमान में इस शहर के लोग कितने अमीर हैं? आइए जानते हैं कि आखिर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से प्रयागराज किस नंबर पर आता है।

कितनी है प्रयागराज की प्रति व्यक्ति आय? यूपी के अर्थ एवं सांख्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में प्रयागराज की प्रति व्यक्ति आय 116895 रुपये है। यह इस शहर की औसत प्रति व्यक्ति आय है।