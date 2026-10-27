PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का Video संदेश, बताया कितने किसानों के खाते में आएगा पैसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान का 24वीं किस्त के लिए इंतजार 30 अक्टूबर को खत्म होगा। लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने इस संदेश में कई बड़ी बातें बताईं। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने 24वीं किस्त से पहले अपने वीडियो संदेश में क्या कहा?

दरअसल, 30 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 24वीं (PM Ksian Yojana 24th Installment Date) किस्त जारी की जाएगी। इस किस्त के जरिए देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे जाएंगे। Video संदेश में कृषि मंत्री ने क्या कहा? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने आगामी किस्त से जुड़ी जानकारी शेयर की। जैसे- किस्त कहां से जारी होगी, कौन जारी करेगा और कितने किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा, 24वीं किस्त के जरिए कुल कितनी राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम मोदी किसान की 24वीं किस्त गुजरात के बनासकांठा से जारी करेंगे। इस किस्त में 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹18680 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी नीचे वीडियो में देखिए उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा।