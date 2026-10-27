'खरीदो, 38% की तेजी बाकी' JP Associates की JP Power खरीदने वाली अदाणी पावर पर ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टार्गेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दिग्गज पावर कंपनी अदाणी पावर को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने बड़ा टार्गेट दिया है। फर्म ने कहा कि इस अदाणी ग्रुप के इस शेयर में अभी 38 फीसदी की तेजी बाकी है। अदाणी पावर (Adani Power) वही कंपनी है जिसने जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) की जेपी पावर (JP Power) खरीदी थी। यानी जेपी पावर में अदाणी पावर की हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं कि आखिर ब्रोकरेज फर्म ने अदाणी पावर को लेकर कितना बड़ा टार्गेट दिया है।

ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने अदाणी पावर को लेकर जारी की अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू 16,500 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही (YoY) के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक है, जबकि पिछली तिमाही (QoQ) के मुकाबले इसमें 1 प्रतिशत की कमी आई है। यह रेवेन्यू ब्रोकरेज के अनुमान से 5 प्रतिशत कम था, लेकिन बाजार के आम अनुमानों (consensus estimates) से 4 प्रतिशत अधिक रहा।

JM फाइनेंशियल ने अदाणी पावर को लेकर कितने का टार्गेट दिया? अदाणी पावर को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि इसके शेयरों में तेजी आ सकती हैं। अभी इसका शेर 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह 250 के पार जाएगा। इसकी नतीजों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने अदाणी पावर पर बॉय की रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टार्गेट 255 से बढ़ाकर 258 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार, 187 रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर, 12 महीने का यह टारगेट प्राइस 38 प्रतिशत की संभावित तेजी का संकेत देता है।

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार आने वाले 12 महीनों में अदाणी पावर के शेयर 250 रुपये के स्तर को पार कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर अदाणी पावर के शेयर आज खरीदे गए तो 1 लाख रुपये का निवेश अगले 12 महीनों में 1 लाख 38 हजार रुपये हो सकता है। हालांकि, यह ब्रोकरेज की अपनी राय है। जागरण बिजनेस किसी को शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा।