    PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त के बाद 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट! खाते में कब आएंगे 2-2 हजार; ताजा अपडेट के लिए पढ़ें पूरी खबर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 21वीं किस्त के बाद, किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है।किसान अपना स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जिसे सीएससी सेंटर या ऑनलाइन किया जा सकता है।

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: जो किसान PM किसान स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं और PM किसान स्कीम की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। किसान योजना की 21वीं किस्त सरकार द्वारा 19 नवंबर, 2025 जारी की गई थी। 21वीं किस्त में 9 करोड़ से अधिक किसानों लाभ मिला था और उनके खाते में 2-2 हजार भेजे गए थे।

    PM किसान स्कीम के तहत, योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो कुल मिलाकर साल में 6,000 रुपये होते हैं। यह रकम तीन इंस्टॉलमेंट में दी जाती है।

    इस स्कीम की घोषणा सबसे पहले अंतरिम बजट 2019 में की गई थी और बाद में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। आज, यह दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रोग्राम है, जो देश भर के लाखों किसानों को जरूरी फाइनेंशियल मदद देता है।

    कब आएगी PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त?

    PM-किसान स्कीम की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, इसके बाद 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। 22वीं किस्त 2025 की आखिरी तिमाही या 2026 की शुरुआत में क्रेडिट होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार फरवरी 2026 में 22वीं किस्त की रकम जारी कर सकती है।

    स्कीम के नियमों के मुताबिक, अगली किस्त 4 महीने बाद दी जाती है। इसलिए, 22वीं किस्त फरवरी के आखिर तक जारी हो सकती है। हालांकि, सही तारीख सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही कन्फर्म होगी।

    22वीं किस्त पाने के लिए ये काम करना जरूरी?

    अगर आप 22वीं किस्त पाना चाहते हैं, तो तुरंत अपना e-KYC पूरा करें। सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC प्रोसेस पूरा किए किसी भी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे।

    बहुत से किसानों ने अभी भी अपना e-KYC नहीं कराया है। ऐसे किसानों को उनके बैंक अकाउंट में किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा, किसानों को अपनी जमीन का वेरिफिकेशन भी पूरा करना होगा। पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे जरूरी कर दिया है।

    जो किसान 22वीं किस्त पाना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपना e-KYC पूरा करना होगा:

    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
    • होम पेज पर, e-KYC लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
    • एक नया पेज दिखेगा जहां आपको अपना आधार नंबर डालना होगा।
    • फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा।
    • दिए गए बॉक्स में OTP डालें और सबमिट पर क्लिक करें।

