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      PM Kisan Yojana: 20 अक्टूबर को पूरे होंगे 4 महीने, तो क्या खाते में आएंगे 2-2 हजार; 24वीं किस्त का लेटेस्ट अपडेट

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Fri, 25 Sep 2026 07:21 PM (IST)

      करोड़ों किसान PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। ...और पढ़ें

      करोड़ों किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

      करोड़ों किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

      HighLights

      1. करोड़ों किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

      2. कृषि मंत्रालय ने किस्त जारी करने की कोई तारीख नहीं बताई।

      3. चार महीने पूरे होने पर 20 अक्टूबर के बाद किस्त संभव।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: भारत के करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां कब खत्म होगी, इसे लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि आगामी किस्त कब जारी की जाएगी।

      कृषि मंत्रालय पीएम किसान योजना की तारीख घोषित करता है। इसकी घोषणा एक सप्ताह या 10 दिन पहले की जाती है। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन फिर भी चार महीने वाले चक्र से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी किस्त कब आएगी।

      दरअसल, पीएम किसान योजना की किस्त हर 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है। इसमें कुछ दिन आगे-पीछे भी हो जाते हैं। कई-कई बार एक महीने का अंतर भी हो जाता है। लेकिन आमतौर पर केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की किस्तों को 4 महीने में ही जारी करता है।

      20 जून से 20 अक्टूबर का क्या है कनेक्शन?

      पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। पिछली किस्त को जारी हुए 3 महीने हो चुके हैं। 20 अक्टूबर से इसको चार महीने भी हो जाएंगे। ऐसे में किसान भाई ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चार महीने पूरे होने के बाद आगामी किस्त जारी होगी। इस अनुसार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th Installment) 20 अक्टूबर या फिर उसके बाद जारी हो सकती है।

      किन किसानों की आएगी 24वीं किस्त?

      पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जब आएगी, उस दौरान कई किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपये आ सकते हैं। चार-चार उन्हीं किसानों के खाते में आएगा, जिनकी पिछली किस्त कुछ तकनीकी समस्या के चलते रुक गई थी। यानी अगर आप एक पात्र किसान हैं और आपकी पिछली कुछ तकनीकी समस्या के चलते रुक गई थी, तो इसकी संभावना प्रबल है कि आपके खाते में 24वीं किस्त के दौरान 4-4 हजार रुपये आ सकते हैं।

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